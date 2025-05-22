Беларусь и Никарагуа подписали контракты на 36 млн долларов

Беларусь расширяет сотрудничество с Центральной Америкой. Контракты на 36 млн долларов подписали в Манагуа по итогам заседания совместной белорусско-никарагуанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Беларусь оказывает и экспортную поддержку в поставках товаров на рынок Центральной Америки. Переговоры в Манагуа - это возможность обсудить, что можем еще предложить друг другу. Причем этот список открыт.

Беларусь открывает для Никарагуа большой рынок ЕАЭС. И это очень интересно нашим партнерам. Они подтвердили, что приедут а нашу страну в июне на евразийский форум. В то же время и Никарагуа - это центр в Центральной Америке и возможности для наших товаров огромные.