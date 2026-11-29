Беларусь и Оман продолжают выстраивать системное партнерство. Чтобы сотрудничество приносило реальные плоды бизнесу и гражданам обеих стран, Минск и Маскат активно формируют прочный юридический фундамент.

Договорно-правовая база между странами сейчас находится в стадии формирования, но ключевые документы уже подписаны. Приоритет - торгово-экономическому сотрудничеству и взаимной защите инвестиций.

Для бизнеса также действует договор об избежании двойного налогообложения, который избавляет компании от лишней финансовой нагрузки.

Закономерным продолжением партнерства стало соглашение о взаимной отмене виз. Документ вступил в силу весной 2026 года и полностью изменил правила поездок.

Теперь граждане Беларуси и Омана могут находиться на территории друг друга без виз до 30 дней за один визит и до 90 дней в течение года.

Это значительно упростило логистику для бизнеса и напрямую способствует укреплению деловых связей.

Но главное - новый режим дал мощный импульс туристическому обмену. Направление стремительно набирает популярность, а границы сегодня открыты для путешественников, студентов и деловых делегаций.