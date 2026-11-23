Идет работа по открытию сервисного центра белорусской техники в Коми. Об этом сегодня шла речь в Совете Министров на встрече с председателем правительства Республики Коми - Дмитрием Братыненко.

Беларусь рассчитывает выйти на новый этап взаимоотношений с этим российским регионом. Наша сторона выразила намерение открыть здесь фирменный отдел либо магазин отечественной продукции.

Стоит отметить, что стороны активно сотрудничают по таким направлениям, как образование, культура, кинопроизводство и научная сфера.