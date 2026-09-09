Беларусь и РФ планируют интегрировать системы мгновенных платежей

Беларусь и Россия планируют интегрировать системы мгновенных платежей, сообщает Нацбанк Беларуси. Это существенный шаг с точки зрения интеграционных процессов в Союзном государстве.

Система мгновенных платежей (СМП) - это платежный сервис, который позволяет переводить деньги в белорусских рублях в режиме, приближенном к реальному времени, между клиентами разных банков.

Андрей Картун, зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Наша задача - чтобы система мгновенных платежей везде работала и в Российской Федерации, и в Республике Беларусь. Было бы очень удобно и нашим гражданам, и гражданам Российской Федерации с помощью QR-кода оплатить товары, даже не имея банковской карточки в чужой стране. Мне кажется, это существенный шаг с точки зрения интеграции".