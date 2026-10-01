Беларусь и Россия подписали документ о создании высокоскоростной ж/д магистрали

Взаимная торговля Беларуси и России уверенно набирает обороты: за восемь месяцев 2026 года товарооборот вырос на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти цифры на заседании Совета Министров Союзного государства озвучил Александр Турчин.

Минск и Москва синхронизируют подходы и формируют пул совместных проектов на ближайший трехлетний период.





Ключевая роль в этой работе отведена промышленности: страны уже реализуют 24 импортозамещающих проекта. Совместные усилия укрепляют технологический суверенитет и повышают конкурентоспособность союзной продукции на внешних рынках.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: "Белорусский МАЗ и российская компания "ИТЭЛМА" создали электробус с практически полной локализацией в рамках Союзного государства, только из белорусских и российских комплектующих. БЕЛАЗ и "Норильский никель" реализуют перспективный проект по созданию предприятия по производству и капитальному ремонту подземной горной техники. Он направлен на импортозамещение погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов, работающих как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии. Кстати, это готовый претендент на статус товара Союзного государства".

Михаил Мишустин, председатель правительства России: "По поручению наших президентов Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко мы продолжаем системную работу по формированию общего социально-экономического, научно-технологического, культурно-гуманитарного пространства Союзного государства. Видим, конечно же, и ощутимую отдачу от российско-белорусской интеграции. Наши граждане пользуются равными правами и гарантиями в области здравоохранения, образования, социального и пенсионного обеспечения".

И сегодня было заявлено, что поездка между Минском и Москвой на поезде в будущем займет три часа. Это станет возможным после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали. По итогам заседания подписан соответствующий документ.