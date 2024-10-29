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Беларусь и Россия работают над импортозамещением узлов и агрегатов. Каких успехов уже добились?
Беларусь и Россия активно работают над импортозамещением узлов и агрегатов. Об этом говорили с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым.
Так, в Пинске создали совместное предприятие по изготовлению аксиально-поршневых насосов (раньше эта продукция поставлялась из Германии). А на производстве БелАЗов в Жодино идет реновация, чтобы увеличить мощности до четырех машин в сутки (до начала модернизации производили три).
Сейчас акцент делают и на роботизации процессов, в частности, сварки. Все для высокого качества машин.
Начиная с 2022 года, в Жодино активно осваивают дизельные двигатели большой мощности российского производства. Уже есть опытные образцы самосвала грузоподъемностью 220 тонн, которые оснащены такими двигателями уральского и коломенского заводов.
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