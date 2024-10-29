Беларусь и Россия работают над импортозамещением узлов и агрегатов. Каких успехов уже добились?

Беларусь и Россия активно работают над импортозамещением узлов и агрегатов. Об этом говорили с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым.

Так, в Пинске создали совместное предприятие по изготовлению аксиально-поршневых насосов (раньше эта продукция поставлялась из Германии). А на производстве БелАЗов в Жодино идет реновация, чтобы увеличить мощности до четырех машин в сутки (до начала модернизации производили три).

Сейчас акцент делают и на роботизации процессов, в частности, сварки. Все для высокого качества машин.