Беларусь и Россия запускают производство "неубиваемого" тягача БАЗ

Известно, что союзный 20-тонник импортозамещенный на 90 %. Его будут собирать на индустриальной площадке в Санкт-Петербурге, где раньше выпускали шведские тягачи.

Как рассказали на заводе, грузовик оснащен климат-контролем, навигационной системой, автоматической подкачкой шин и другим полезным функционалом. Автомобиль не чувствителен к погодным и климатическим условиям и может работать как при минус 45 градусах, так и при плюс 45 градусах. А судя по последним краш-тестам, этот тягач специалисты считают "неубиваемым".