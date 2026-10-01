Беларусь и Самарская область подписали соглашение о сотрудничестве на выставке "ИННОПРОМ. БЕЛАРУСЬ"

В рамках выставки "ИННОПРОМ. БЕЛАРУСЬ" документ о сотрудничестве подписали правительство Самарской области и ведущее белорусское предприятие по производству городского электротранспорта.

В ближайшее время в Самару поступит опытный образец троллейбуса с автономным ходом - удобная формула для растущего города, когда микрорайон и люди в нем есть, но еще нет контактной сети. Такая модель актуальна для современных городов, отметил гендиректор "БКМ Холдинг".

На 2027 год прорабатывается закупка около 20 единиц подобных троллейбусов.

Дмитрий Петров, директор трамвайно-троллейбусного управления (Самара, Россия):

"Я первый раз приехал в Республику Беларусь, в город Минск. Коллеги пригласили посетить предприятие "Белкоммунмаш". Ознакомился с производством, очень понравилось. Компактное, мобильное, высокотехнологичное производство. Делают высококачественную продукцию современного вида, соответствующую всем передовым требованиям".

Предприятие уже давно работает на белорусской технике, самарский парк составляют машины 2014-го, 2018-го и 2023 годов выпуска, отметил директор трамвайно-троллейбусного управления.