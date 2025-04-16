Беларусь и Татарстан обсудили достигнутые результаты совместной работы в машиностроении

Визит правительственной делегации нашей страны был перенесен из-за ограничений в работе аэропорта Казани. С главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым встретился наш посол Александр Рогожник.

Стороны подчеркнули важность двусторонних связей на фоне тесных союзнических отношений. Сочетание наших потенциалов и более глубокая кооперация позволяют строить самые смелые планы. И главное - есть, на что опираться. Для справки: Татарстан занимает 9 место по взаимной торговле (среди регионов восточной страны - соседки) и 8 по объемам экспорта.

Результаты совместной работы сегодня можно увидеть в машиностроении, речь идет о площадке "МТЗ-Татарстан", где сегодня, кстати, торжественно передали очередную партию белорусских машин. Порядка 70 % тракторов, работающих на полях Татарстана, белорусского производства. За 2024 год с этой площадки было реализовано 4,5 тыс. единиц техники.