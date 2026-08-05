Машиностроение, сельское хозяйство, поставки продуктов питания и высокотехнологичного оборудования: Беларусь и Тверская область подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие 5 лет.

Пока между нашей страной и этим российским регионом сохраняется большой нереализованный потенциал. Новый документ даст толчок новым кооперационным связям и совместным проектам.

Сегодня в зоне особого внимания - промышленная кооперация. Одним из ключевых совместных проектов станет установка российского климатического оборудования на белорусские МАЗы. Сейчас в Твери как раз проходят тестовые испытания белорусских машин.

Роман Серебряков, заместитель гендиректора группы компаний "Ключевые системы и компоненты" (Тверь, Россия):

"В России и Беларуси очень сильно развита промышленная кооперация. Она заключается и в поставках оборудования, ведь в республике находятся очень сильные производители оборудования, которое в том числе и группа компаний "КСК" закупает для строительства нового корпуса, где будут производиться интерьеры для самого современного высокоскоростного поезда России. Для этого корпуса мы оборудование приобретаем в том числе и в Республике Беларусь. Стоит также добавить, что у нас сейчас очень большое сотрудничество развито и продолжает развиваться в части поставки тех материалов, которые мы используем при производстве тех или иных наших компонентов и систем для всех видов транспорта".

В рамках соглашения о сотрудничестве между Беларусью и Тверской областью подготовлена и дорожная карта. Ее планируют подписать этой осенью в Минске на промышленной выставке "ИННОПРОМ". В документ войдут все проекты, которые пока находятся на стадии обсуждения. Это даст мощный толчок крупному и частному бизнесу.