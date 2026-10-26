Беларусь и Узбекистан активизируют региональное сотрудничество

Сотрудничество на региональном уровне обсудили 26 октября Беларусь и Узбекистан. В Доме правительства состоялась встреча вице-премьера Виктора Каранкевича и хокима Ташкентской области Зойира Мирзаева.

Стороны сверили часы по тем поручениям, которые были даны лидерами двух стран по развитию сотрудничества. Планка общей торговли поднята до 2 млрд долларов к 2030 году.

При этом акцент делается не только на поставках товаров, большое внимание уделяется и кооперации - совместными усилиями стороны реализуют шесть новых проектов в Минске, Гомеле, Гродно и Бресте.

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