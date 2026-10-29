Беларусь и Узбекистан подписали новые соглашения почти на 20 млн долларов

Беларусь и Узбекистан находят новые пути выгодного взаимодействия. Прежде всего, в торговле и в создании совместных предприятий.

Беларусь и Узбекистан - давние и надежные стратегические партнеры

Взаимных интересов у двух сторон много - это машиностроение, деревообработка, продовольственная и фармацевтическая сферы. 29 октября представители деловых кругов подписали очередные соглашения - почти на 20 млн долларов.



Это контракты на поставку сушеных фруктов и овощей, поставки комплексных удобрений, производство молочной продукции. Среди тех, кто подписал контракты, представители деловых кругов Гродненской, Минской и Брестской областей.

Ислом Мадаминов, заместитель хокима Ферганской области Узбекистана: "Основными направлениями являются сельское хозяйство, здравоохранение и фармацевтика. В рамках проектов сельского хозяйства хочу особо отметить, что 7 узбекских компаний уже работают в Республике Беларусь, пока в основном Брестской области. Мы ориентируемся на производство молочной продукции и создаем фермы".

29 октября состоялась встреча руководителей Минской и Ферганской областей. Стороны обсудили новый вектор взаимовыгодного регионального сотрудничества.



В онлайн-режиме, через телемост, заложили первый камень в совместный проект по строительству завода по переработке стеблей хлопчатника в топливные гранулы. А также торжественно открыли склад белорусских пиломатериалов в Ферганской области.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "По некоторым позициям мы приросли в разы. К примеру, поставки сахара увеличились в 5 раз, молока и сливок в 2 раза, говядины и медикаментов в 1,5 раза. И это не предел. У нас есть взаимное желание делать еще больше, укрепляя дружбу во благо наших регионов".

В 2026 году товарооборот Минской области с Республикой Узбекистан превысил 180 млн долларов. А в сентябре состоялся визит делегации Минского региона в Ферганскую область, где было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между регионами.