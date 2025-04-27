Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин оценил итоги участия Беларуси в инвестиционном конгрессе AIM Congress, который прошел в Абу-Даби с 7 по 9 апреля. Об этом сообщает БЕЛТА.

AIM Congress - это важная площадка для решения вопросов инвестиций, отметил Денис Мелешкин.

"С нашей стороны состоялся ряд переговоров из Федеральной ТПП ОАЭ и с ТПП Абу-Даби. У нас есть контакт по вопросам инвестиций. К слову, с Абу-Даби у нас подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. Тема понятна, арабские инвесторы говорят простые, логичные вещи - мы заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью, давайте конкретные проекты, мы готовы вкладывать в Беларусь", - пояснил он.

Также заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты добавил, что это логично, потому что Беларусь имеет свои преимущества - стабильность, понятную перспективу развития.

На конгрессе был заключен ряд соглашений, например, СЭЗ "Могилев" подписал два соглашения о намерениях с партнерами из ОАЭ.

По сути, это был первый визит бизнес-миссии Республики Беларусь на эту площадку, отметил зампредседателя.

"В определенной степени он имел ознакомительную функцию, чтобы понять, готовы ли инвесторы к сотрудничеству. С этой задачей мы справились. Они не просто готовы, они хотят сотрудничать с Республикой Беларусь. Речь сейчас идет о наполнении соглашений, договоренностей конкретными проектами, в которые арабские партнеры готовы вкладываться", - обратил внимание он.

Кроме этого, тема конгресса на прошлой неделе звучала и на встрече Дениса Мелешкина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь Ибрагимом Салимом Мохамедом Аль-Мушаррахом.

Заместитель председателя БелТПП напомнил, что Беларусь представила проекты в логистике, IT, сельском хозяйстве, производстве автокомпонентов и инновационных материалов. Также белорусские эксперты приняли участие в тематических сессиях, провели ряд переговоров с компаниями из ОАЭ, Индии, Кореи, Пакистана по инвестиционным проектам в IT, строительстве, агроиндустрии, энергетике.

"Мы рассматриваем участие в AIM Congress как стратегическую платформу для долгосрочного продвижения белорусских инвестиционных и экспортных возможностей на рынках Ближнего Востока, Африки и Азии. В 2024 году БелТПП подписала партнерское соглашение с AIM Congress, что дает нам статус официального партнера по поддержке конгресса и открывает возможности для ежегодного участия и расширения формата экспозиции. Мы заинтересованы в увеличении числа белорусских компаний-участников, расширении деловой программы, организации целевых B2B-сессий и презентаций совместно с эмиратскими партнерами в рамках будущих AIM Congress", - подчеркнул Денис Мелешкин на встрече.

Ежегодное инвестиционное собрание - AIM Congress - ведущая инвестиционная платформа на Ближнем Востоке, которая стремится инициировать позитивные преобразования путем создания инвестиционных возможностей, поддержания солидарности и развития экономических отношений между странами, а также решения глобальных проблем, которые оказали глубокое влияние на экономический рост.