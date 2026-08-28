Беларусь - Мьянма: как страны перешли от политического диалога к совместным проектам

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Страна пагод, нетронутой природы и самобытной культуры. Все это о 50-миллионной Мьянме, которая для Беларуси становится многообещающим партнером в Юго-Восточной Азии.

Несмотря на всю предшествующую внутреннюю политическую нестабильность и санкции Запада, эта страна пытается выйти на устойчивость. Дипломатическая активность налицо - Мьянма выстраивает сотрудничество с Россией, Китаем, Индией, заручиться хочет и поддержкой Минска.

Мьянма - перспективный транзитный узел в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это богатое недрами государство, где есть большой запрос на взаимовыгодное партнерство, технологии, усиление промышленного сектора, подготовку кадров, обеспечение продовольственной и военной безопасности. У Минска и Нейпьидо пока небольшой товарооборот, но большие возможности.

Дипломатические отношения между Беларусью и Мьянмой установлены еще в 1999 году, но настоящее оживление на двустороннем треке стало наблюдаться последние пару лет. Беларусь и Мьянма готовы сотрудничать без оглядки на расстояние и разный менталитет. Страны сближает не только схожее видение глобальных процессов, но и общие экономические интересы. Политический диалог лидеры государств Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн настроены конвертировать в конкретные проекты - их определили в дорожной карте сотрудничества на ближайшие годы.

В апреле 2026-го в Мьянме прошли выборы, начался новый этап. Сегодня эта страна зарабатывает на экспорте газа, риса, кофе, какао-бобов, а в богатых недрах скрыт немалый потенциал - Мьянма, например, славится самыми лучшими в мире рубинами. Но для национальной стратегии роста, модернизации промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры нужны технологии и специалисты.

Один из главных интересов Мьянмы - промышленность и сельское хозяйство, и у белорусов здесь имеются сильные компетенции. Сейчас идет работа над запуском общих кооперационных проектов. Глава Беларуси Александр Лукашенко призвал максимально оперативно переходить от слов к делу - это задача для дипломатов и правительств.

Беларусь готова помочь и с удобрениями, без которых хорошего урожая ждать не приходится. Что по силам, делегация мьянманских гостей увидела 20 августа 2026-го на ОАО "Гродно Азот". И поставкам быть.

Фармацевтический рынок Мьянмы тоже может рассчитывать на доступ к качественным и доступным по цене медикаментам белорусского производства. Беларусь готова наращивать поставки лекарств и двигаться к локализации их производства в этой стране.

Беларусь и Мьянма уделяют внимание также научному аспекту сотрудничества и гуманитарным связям. Белорусские вузы становятся все привлекательнее для студентов из Азии, а второй год подряд в Беларусь на отдых и оздоровление приезжают мьянманские дети. И это тоже работа с целью развития двусторонних отношений.

Несколько раундов переговоров белорусской и мьянманской сторон прошли во Дворце Независимости. В этот раз подписали ряд новых документов в области правовой помощи, научной кооперации, медиа, финансовой, банковской сферах. Впереди ждет большая работа, чтобы воплотить договоренности в жизнь.

К слову, Юго-Восточная Азия растет в среднем на 5 % в год. Беларусь прагматично видит там интерес и перспективу, однако к каждой стране региона необходим свой подход. Но неизменно одно - работа с партнерами идет на принципах уважения и взаимной выгоды, поэтому если уж и выстраивать стратегию работы на дальней дуге, то только долгосрочную.

Как Мьянма становится новым стратегическим партнером Беларуси в Юго-Восточной Азии. Удастся ли превратить все договоренности в реальные проекты уже в 2027 году, смотрите подробнее в специальном репортаже.