Беларусь на 1 месте среди стран СНГ по товарообороту с Санкт-Петербургом

Беларусь и Санкт-Петербург объединяет не только торговля, но и совместные кооперационные проекты. Наша правительственная делегация 25 октября целый день работала в Северной столице России.

Троицкий мост в цветах белорусского флага. Так Санкт-Петербург встречает белорусов. Сегодня эту эстафету подхватывает и Дворцовый. Союз двух сегодня пример для многих. Многие наши наработки мы предлагаем и партнерам по БРИКС и ШОС. Например, в производственной кооперации. Ведь только вместе мы сила и действительно технологически независимы. Трактор "Кировец" это точно знает.

Большие планы по промышленной кооперации

Осваиваем и гидравлику. Работать под запрос - это наша стратегия. Опытный образец коммунальной машины для уборки городских территорий в любую погоду - не единственный пример.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

"В 2024 году поставили больше тысячи листов из Могилевлифтмаша, в следующем году тоже достаточно активные поставки. Я уверен, что все коллеги будут здесь активно работать. Лифты зарекомендовали себя с наилучшей стороны".

Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга (Россия):

"Есть четкие планы по началу сборки из машкомплектов электробусов особо большой вместимости (или как в народе принято называть "гармошек") на базе нашего государственного предприятия "Пассажиравтотранс". Первые 3 машкомплекта должны поступить в течение ближайшего месяца. Это тоже будет один из примеров кооперации".

Факт Взаимная торговля Беларуси и Санкт-Петербурга выросла на 10 %

Развитие производственной кооперации наш премьер назвал дополнительной добавленной стоимостью сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Растет и общая торговля - плюс 10 % уже в этом году.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Мы действительно год от года прибавляем в товарообороте, новые проекты появляются. В 2024 году - начале следующего заканчивается большинство больших контрактов, поставки пассажирской техники в Петербург. Намерены обсудить вопросы продолжения этого сотрудничества с учетом того внимания, которое придается созданию комфортной городской среды для жителей".

Совет делового сотрудничества как раз для обсуждения новых проектов. По итогам подписан протокол заседание и меморандумы по дальнейшему обновлению парка пассажирской и коммунальной техники, соглашения по научным и гуманитарным проектам.

Татьяна Столярова, зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"В настоящее время действительно именно в области здравоохранения разрабатываются новые методы. Это лечение, это и противоопухолевые исследования различные, это и новые материалы создаются на аддитивных технологиях. Поэтому вот за этим, скорее всего, будущее. Мы в этом плане и отбираем проекты".

Выставка-ярмарка белорусских товаров в Санкт-Петербурге

Вкус Беларуси. Товар просто улетает со стендов. Ярмарка в парке России точно увеличит продажи. Здесь торговые сети и кейтеринг Санкт-Петербурга выбирают лучшее.

Факт Наши продукты пользуются большим спросом

450 тыс. тонн нашего продовольствия отгружают на рынок Санкт-Петербурга ежегодно. Для экспорта мы предлагает и финансовые инструменты.

Роман Бродов, первый зампредседателя правления Банка развития Беларуси:

"Впервые российским партнерам стали интересны кредиты именно в белорусских рублях. В белорусской валюте ставки очень невысокие, они предоставляются по указу главы государства с государственной поддержкой. И впервые наш партнер рассматривает кредитование в Беларуси именно в нашей национальной валюте".

Нас объединяет общая Победа