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Беларусь на 1 месте среди стран СНГ по товарообороту с Санкт-Петербургом
Беларусь и Санкт-Петербург объединяет не только торговля, но и совместные кооперационные проекты. Наша правительственная делегация 25 октября целый день работала в Северной столице России.
Троицкий мост в цветах белорусского флага. Так Санкт-Петербург встречает белорусов. Сегодня эту эстафету подхватывает и Дворцовый. Союз двух сегодня пример для многих. Многие наши наработки мы предлагаем и партнерам по БРИКС и ШОС. Например, в производственной кооперации. Ведь только вместе мы сила и действительно технологически независимы. Трактор "Кировец" это точно знает.
Большие планы по промышленной кооперации
Осваиваем и гидравлику. Работать под запрос - это наша стратегия. Опытный образец коммунальной машины для уборки городских территорий в любую погоду - не единственный пример.
Евгений Разумишкин, вице-губернатор Санкт-Петербурга (Россия):
"В 2024 году поставили больше тысячи листов из Могилевлифтмаша, в следующем году тоже достаточно активные поставки. Я уверен, что все коллеги будут здесь активно работать. Лифты зарекомендовали себя с наилучшей стороны".
Кирилл Поляков, вице-губернатор Санкт-Петербурга (Россия):
"Есть четкие планы по началу сборки из машкомплектов электробусов особо большой вместимости (или как в народе принято называть "гармошек") на базе нашего государственного предприятия "Пассажиравтотранс". Первые 3 машкомплекта должны поступить в течение ближайшего месяца. Это тоже будет один из примеров кооперации".
Факт
Взаимная торговля Беларуси и Санкт-Петербурга выросла на 10 %
Развитие производственной кооперации наш премьер назвал дополнительной добавленной стоимостью сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Растет и общая торговля - плюс 10 % уже в этом году.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
"Мы действительно год от года прибавляем в товарообороте, новые проекты появляются. В 2024 году - начале следующего заканчивается большинство больших контрактов, поставки пассажирской техники в Петербург. Намерены обсудить вопросы продолжения этого сотрудничества с учетом того внимания, которое придается созданию комфортной городской среды для жителей".
Совет делового сотрудничества как раз для обсуждения новых проектов. По итогам подписан протокол заседание и меморандумы по дальнейшему обновлению парка пассажирской и коммунальной техники, соглашения по научным и гуманитарным проектам.
Татьяна Столярова, зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
"В настоящее время действительно именно в области здравоохранения разрабатываются новые методы. Это лечение, это и противоопухолевые исследования различные, это и новые материалы создаются на аддитивных технологиях. Поэтому вот за этим, скорее всего, будущее. Мы в этом плане и отбираем проекты".
Выставка-ярмарка белорусских товаров в Санкт-Петербурге
Вкус Беларуси. Товар просто улетает со стендов. Ярмарка в парке России точно увеличит продажи. Здесь торговые сети и кейтеринг Санкт-Петербурга выбирают лучшее.
Факт
Наши продукты пользуются большим спросом
450 тыс. тонн нашего продовольствия отгружают на рынок Санкт-Петербурга ежегодно. Для экспорта мы предлагает и финансовые инструменты.
Роман Бродов, первый зампредседателя правления Банка развития Беларуси:
"Впервые российским партнерам стали интересны кредиты именно в белорусских рублях. В белорусской валюте ставки очень невысокие, они предоставляются по указу главы государства с государственной поддержкой. И впервые наш партнер рассматривает кредитование в Беларуси именно в нашей национальной валюте".
Нас объединяет общая Победа
Общая сумма подписанных сегодня контрактов - миллиард 100 миллионов российских рублей. Но сегодня говорили не только про экономику. Нас объединяет и общая история. В следующем году 80 лет Победы. Она одна на всех. Мы вместе стояли и за Ленинград в 40-х. И сегодня цветы к монументу героическим защитникам города.
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