Беларусь планирует участвовать в мегапроектах на Дальнем Востоке, заявил Крутой

Пока в Евросоюзе пытаются справиться с внутренними кризисами, на другом конце континента фокус смещен на созидание и взаимовыгодное сотрудничество.

Беларусь планирует участвовать в мегапроектах на Дальнем Востоке. Об этом 2 сентября заявил Дмитрий Крутой.

Глава Администрации Президента в эти дни работает во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Это ведущая площадка для расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развития экономики Дальнего Востока.

Сегодня эта территория определена Россией одним из главных приоритетов. Здесь создаются большие инфраструктурные проекты, формируются новые отрасли. Предпринимается все, чтобы остановить отток населения и укрепить потенциал региона во многих сферах. Беларусь в силах в этом помочь: поставками продовольствия, а также техники БЕЛАЗ, МАЗ и МТЗ, открытием мультибрендовых центров. Беларусь готова предложить свои наработки по части производства беспилотников, настроена активно взаимодействовать и в IT-секторе.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Здесь обкатываются многие решения, которых нет в Центральной и Западной России, в области умных городов, интеллектуальных систем. Это вызвано очень тоже простым обстоятельством. 40 % территории России занимает Дальний Восток, очень низкая плотность населения. Для того, чтобы заниматься мониторингом пожарной обстановки, нужны беспилотники. Они здесь развиваются хорошо и успешно. Этому региону интересен наш опыт. В плане развития систем умного города, цифровых и беспилотных систем у нас есть соответствующие компетенции. С рядом губернаторов мы эти пока локальные истории тоже будем, я думаю, успешно продвигать".

Главная тема XI Восточного экономического форума - "Дальний Восток - развитие во благо людей". Мероприятие собрало более 5 тыс. участников из 70 стран.