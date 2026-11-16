Беларусь предлагает Еврейской автономной области поставки продукции машиностроения, развитие сотрудничества в АПК и туризме. Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич во время встречи с губернатором Еврейской автономной области Российской Федерации Марией Костюк.

Она уверена, что наш уровень взаимоотношений не отвечает потенциалу. И есть все возможности быстро добиться прогресса.

По словам Натальи Петкевич, белорусская сторона может многое предложить с точки зрения экономики, развития промышленности и социальной сферы, туристической индустрии. В том числе поставки конкретных видов продукции, прежде всего машиностроительной, поскольку в российском регионе занимаются добычей полезных ископаемых. Также она предложила развивать сотрудничество в сферах сельского хозяйства и туризма.

Еврейская автономная область заинтересована перенимать белорусский опыт во всех сферах. Также готова обсуждать и съемки фильма о создании автономной области на примере белорусской семьи.