Беларусь представит экспозицию на IX Китайской международной выставке импорта в Шанхае

5 ноября в Шанхае откроется IX Китайская международная выставка импорта. Масштабное событие объединит представителей из более чем 160 стран, регионов и международных организаций. Беларусь традиционно выступает в числе участников.

4 ноября - насыщенная бизнес-повестка на двустороннем треке. В Шанхае прошел белорусско-китайский форум. Наши компании презентовали бренд "Сделано в Беларуси". Среди участников - флагманы-производители, региональные компании, представители отечественных брендов.

Александр Шевченко, генеральный консул Беларуси в г. Шанхае:

"Как правило, китайские компании заинтересованы не в одном каком-то наименовании белорусской продукции, а подходят комплексно и готовы приобретать разные продукты, начиная от молочных товаров и так далее. В преддверии IX шанхайского ЭКСПО прибыли белорусские предприятия, из которых 19 компаний представляют китайскому потребителю пищевую продукцию. Эти компании участвуют в сегодняшнем форуме, и, скажу честно, компании привлекли значительное количество китайских потребителей. Это как представители комитетов по содействию международной торговли провинций нашего региона, есть гости из провинций, которые не относятся к нашему консульскому округу, а также это частные компании".

Качественный продукт - это то, что привлекает потребителя. Белорусские предприятия приходят на китайский рынок с пониманием - тот или иной товар будет востребован. Традиционно подобные форумы в преддверии импортного ЭКСПО - возможность не только обсудить рабочие вопросы, но и заключить новые контракты.