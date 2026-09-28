Беларусь представляет свою продукцию на выставке Saudi Food Show в Джидде

Вклад в мировую продовольственную безопасность. Беларусь представляет свою продукцию на международной выставке продуктов питания и напитков Saudi Food Show в Джидде.

Отечественные производители привезли в Саудовскую Аравию молочную и кондитерскую продукцию, сыры, рапсовое масло, чипсы и снеки из белорусского картофеля. Всего в выставке участвуют более тысячи компаний из 90 стран. Для белорусской стороны это возможность показать свою продукцию и найти новых зарубежных партнеров.