Беларусь примет участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Общие ценности как основу роста многополярного мира обсудят на Петербургском экономическом форуме. Он стартует 18 июня и продлится до 21 июня.

Пройдет свыше 150 деловых сессий, где будут говорить о мировой экономике и новой платформе глобального роста, технологиях и стремлении к лидерству, а также о человеке в новом мире.

Свое участие в форуме подтвердили более чем 90 стран мира. В их числе находится и Беларусь. Встречи и переговоры запланированы у главы Нацбанка, министров экономики, энергетики и председателя Белорусской торгово-промышленной палаты. Они примут участие и в сессиях по союзной промышленной кооперации, синергии реального сектора в ЕАЭС. На полях форума запланированы и переговоры с губернаторами российских регионов.