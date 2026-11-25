Беларусь активно развивает партнерство с госкорпорацией "Росатом". Напомним, БелАЭС строили по российскому проекту.

Сегодня мы не ограничиваемся сферами сотрудничества: открыли Центр аддитивных технологий, развиваем и популярное на сегодня направление - электродвижение.

Станислав Левицкий, директор странового офиса госкорпорации "Росатом" в Беларуси:

"Сейчас у нас активно развивается взаимодействие по теме электродвижения. Тяговые аккумуляторные батареи госкорпорации "Росатом" уже лежат в основе ряда решений, которые активно выходят на рынок Российской Федерации. Видим также прекрасные возможности для сотрудничества в области систем накопления энергии. Речь идет о создании распределенной энерготранспортной инфраструктуры, способной оказывать системный эффект для белорусской энергосистемы. Сейчас мы прорабатываем вопрос локализации, причем локализации не только для того, чтобы реализовывать проекты внутри Республики Беларусь, но и для того, чтобы вместе выходить на зарубежные рынки".

Кроме того, сегодня прорабатывается и вопрос создания Центра ядерной медицины. Сейчас обсуждаются проектные решения.

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