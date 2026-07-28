Беларусь стала лидером среди экспортеров рапсового масла в Израиль, сообщил глава белорусской дипмиссии в этой стране.

Фактически большинство израильского общепита работает на белорусском продукте. Удалось обойти Эстонию, Германию, заявил дипломат. И в целом, нынешний год стал рекордным для Беларуси по объемам экспорта в Израиль. Стороны рассчитывают выйти только по товарам на 170-180 млн долларов. Для Израиля это беспрецедентная цифра, отметил посол, поскольку в предыдущие рекорды были чуть больше 100 млн долларов.

Что касается других позиций белорусского экспорта, отмечена продукция предприятий, связанных со строительством. Есть спрос на древесину. Пользуются популярностью наши продукты. Идет работа над получением сертификатов кошерности - это всегда будет востребовано в Израиле, добавил дипломат.

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