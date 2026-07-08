Беларусь - Узбекистан: на чем базируется взаимный интерес

Беларусь поставляет в Узбекистан говядину, лесоматериалы, нефтепродукты, лекарственные средства, молоко и сливки, тракторы, древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты.

Оттуда белорусы завозят стальной прокат, хлопчатобумажную пряжу, виноград, трикотажные полотна и одежду, сухофрукты, орехи.

Дождь летом - одна из причин выбрать Беларусь. В Узбекистане сейчас плюс 40, что для туриста хорошо, а для сельского хозяйства - стресс. На пастбищах выгорает трава, снижается урожайность, дорожают корма и, как следствие, увеличивается себестоимость мяса и молока. Поэтому группа инвесторов из Узбекистана решила перенести свои фермы на белорусские земли.

Павел Шакун, директор ООО "Кашкадарья чорва УЗ":

"Арендовали два здания. "Витебские семена трав" предоставили аренду зданий, сделали небольшой ремонт, провели благоустройство вокруг территории. Выделены земли - 240 гектаров пашни, на которых будут заготавливаться корма. Займемся возделыванием. Вполне возможно, будут это зерновые культуры".

Предприятие Кашкадарьинской области арендует земли в деревне Заоболь в Шумилинском районе. Выращивают молодняк крупного рогатого скота на мясо. Начали с 70 голов, планируют увеличить в 5 раз.

"Здесь для сельского хозяйства, животноводства очень благополучная земля", - отметил учредитель ООО "Кашкадарья чорва УЗ" Искандар Кудратов.

Есть планы по производству мяса крупного рогатого скота в Лиозненском, Городокском, Докшицком районах.

Бизнесмен и многодетный отец Умид Турсунов в Беларусь приехал 17 лет назад за образованием, получил экономическое в БНТУ. С собой тогда, вспоминает, привез 5 кг узбекских специй. Они так быстро разошлись среди белорусских студентов, что он понял - это дело жизни.

Умид Турсунов, директор компании по производству приправ:

"Приехал, захотел, поработал. Я за 17 лет никому не отдавал деньги, чтобы решать какие-то свои вопросы. Коррупции нет, в этом большой плюс".

В топе - специи для плова. Иногда сразу и с рецептом дают. В кафе на Комаровском рынке все ингредиенты привозные, из белорусского - мясо.

"В Беларусь приехал в 2019 году. Я работаю здесь уже 7 лет. Здесь мне нравятся люди, они добрые и уважают друг друга", - поделился старший повар кафе узбекской кухни Бахредин Шахобдинов.

Узбекские сухофрукты пользуются популярностью у белорусов. Плоды вызревают на ветках, напитываясь природной сладостью, а сухой воздух пустынь позволяет высушивать их прямо под лучами, сохраняя максимум витаминов без использования химических веществ. Культура питания схожая, ставка на экологически чистый продукт.

С Кашкадарьинской областью Витебский регион будет развивать логистику. Об этом договорились на неделе.

В составе узбекской делегации приехало много врачей, и они смогли изучить возможности ведущих медучреждений Беларуси.

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Мы сегодня можем уже смело говорить о тех проектах, которые мы реализовали, как и в производстве кабельной продукции, так и в производстве нашей продукции легкой промышленности. Очень большой потенциал в части туризма. Узбекистан - это страна с древней историей. У нас также есть что показать и в историческом плане, и в культурном, и в природно-ландшафтном".

Беларусь также заинтересована в поставках и переработке узбекской шерсти на своих предприятиях, в частности, на хлопчатобумажном комбинате в Барановичах.

Есть перспектива в промышленности и развитии атомной энергетики. В Джизакской области Узбекистана строят первый энергоблок АЭС. Беларусь предлагает свои компетенции и помощь в подготовке кадров.

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