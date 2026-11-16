Беларусь входит в топ-5 по поставкам молочной продукции

Агропромышленный сектор Беларуси остается одним из драйверов национальной экономики, формируя порядка 12 % ВВП.

Причем отрасль не только обеспечивает внутренние потребности, но и сохраняет высокий экспортный потенциал. В 2025 году экспорт сельхозпродукции достиг рекордных 10 млрд долларов - аграрный сектор обеспечил почти четверть всех экспортных поступлений.

В 2026 году страна идет уже с ростом в 20 % по внешним поставкам к уровню 2025-го. Сегодня Беларусь входит в число ведущих мировых экспортеров продовольствия. География продаж охватывает более 115 государств, и объемы поставок постоянно растут.

12 % - вклад в ВВП

10 млрд долларов - экспорт

115 стран - география поставок

24,4 % - доля сельхозпродукции в структуре экспорта

В глобальных рейтингах Беларусь уверенно сохраняет высокие позиции. Страна находится в первой пятерке по поставкам молочной продукции и в топ-15 по экспорту мяса.

Значительную долю белорусское продовольствие занимает во взаимной торговле стран ЕАЭС. Одновременно отечественные производители наращивают присутствие на Ближнем Востоке и в странах Африки - за пять лет экспорт продовольствия увеличен на 176 %.

Беларусь - в топ-5 по поставкам молочной продукции

Беларусь - в топ-15 по экспорту мяса и колбасных изделий

40 % - доля в ЕАЭС

176 % - динамика экспорта (2020 - 2025)

Основной рынок - Россия, куда приходится почти 70 % экспортных поставок. А главным покупателем на дальней дуге выступает Китай.

Востребованность белорусских продуктов объясняется строгим соблюдением госстандартов - это гарант высокого качества при сохранении традиционной рецептуры, о чем хорошо известно покупателю.

Узнаваемым стал и слоган: "Беларусь - значит качественное". Сегодня это не только бренд, но и знак доверия.