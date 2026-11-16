Беларусь входит в топ-5 по поставкам молочной продукции
Агропромышленный сектор Беларуси остается одним из драйверов национальной экономики, формируя порядка 12 % ВВП.
Причем отрасль не только обеспечивает внутренние потребности, но и сохраняет высокий экспортный потенциал. В 2025 году экспорт сельхозпродукции достиг рекордных 10 млрд долларов - аграрный сектор обеспечил почти четверть всех экспортных поступлений.
В 2026 году страна идет уже с ростом в 20 % по внешним поставкам к уровню 2025-го. Сегодня Беларусь входит в число ведущих мировых экспортеров продовольствия. География продаж охватывает более 115 государств, и объемы поставок постоянно растут.
- 12 % - вклад в ВВП
- 10 млрд долларов - экспорт
- 115 стран - география поставок
- 24,4 % - доля сельхозпродукции в структуре экспорта
В глобальных рейтингах Беларусь уверенно сохраняет высокие позиции. Страна находится в первой пятерке по поставкам молочной продукции и в топ-15 по экспорту мяса.
Значительную долю белорусское продовольствие занимает во взаимной торговле стран ЕАЭС. Одновременно отечественные производители наращивают присутствие на Ближнем Востоке и в странах Африки - за пять лет экспорт продовольствия увеличен на 176 %.
- Беларусь - в топ-5 по поставкам молочной продукции
- Беларусь - в топ-15 по экспорту мяса и колбасных изделий
- 40 % - доля в ЕАЭС
- 176 % - динамика экспорта (2020 - 2025)
Основной рынок - Россия, куда приходится почти 70 % экспортных поставок. А главным покупателем на дальней дуге выступает Китай.
Востребованность белорусских продуктов объясняется строгим соблюдением госстандартов - это гарант высокого качества при сохранении традиционной рецептуры, о чем хорошо известно покупателю.
Узнаваемым стал и слоган: "Беларусь - значит качественное". Сегодня это не только бренд, но и знак доверия.