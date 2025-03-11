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Беларусь вошла в топ-3 поставщиков цветов в Россию
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flowers-envato2025-03-11T06:55:11.000000Z00
Беларусь вошла в топ-3 поставщиков цветов в Россию.
Доля нашей страны на этом рынке чуть больше 6 %. На первом месте Нидерланды и Армения. На эти три государства приходится 85 % всего цветочного импорта в Россию.
Белорусский объем экспорта цветов по итогам 2024 года оценивается в 28 млн долларов. При этом поставки из нашей страны выросли более чем вдвое.