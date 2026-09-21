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Беларусь заключила с Алжиром контракты на 18 млн долларов

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Беларусь заключила с Алжиром контракты на 18 млн долларов. Бизнесу и министерствам уже предложили несколько конкретных проектов.

Например, в Алжире собираются запустить совместные производства энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТЗ, а также пассажирских автобусов Минского автомобильного завода.

В сфере АПК сначала наладят прямые поставки детского питания, а затем хотят запустить его фасовку и полноценный совместный выпуск.

Разделы:

Экономика

Теги:

контрактАлжир
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