Беларусь заключила с Алжиром контракты на 18 млн долларов. Бизнесу и министерствам уже предложили несколько конкретных проектов.

Например, в Алжире собираются запустить совместные производства энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТЗ, а также пассажирских автобусов Минского автомобильного завода.

В сфере АПК сначала наладят прямые поставки детского питания, а затем хотят запустить его фасовку и полноценный совместный выпуск.