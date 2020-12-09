Беларусь - Африка. Конференция онлайн пройдет сегодня

Видеоконференция "Африка - Беларусь: текущая ситуация и новые ориентиры для совместных бизнес-проектов" пройдет сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской торгово-промышленной палаты. Планируется, что перед участниками онлайн выступят руководители и представители дипломатических миссий Замбии, Египта, Марокко, Намибии, Судана, а также Южно-Африканской Республики. Дипломаты представят информацию о состоянии торгово-экономических отношений, перспективных логистических и инвестиционных проектах и возможностях развития делового сотрудничества со странами Африканского континента.