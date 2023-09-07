Беларусь активно наполняет рынок отечественными товарами и наращивает экспорт. У инициаторов санкций ситуация плачевная

Экономика Беларуси выходит на целевую траекторию. За девять месяцев года ожидается рост ВВП на уровне 3%. Мы активно наполняем рынок отечественными товарами и наращиваем экспорт. У инициатора санкций ситуация плачевная – ВВП в еврозоне во втором квартале вырос всего лишь на 0,3%. Аналитик Алексей Авдонин продолжит в авторской рубрике "Простая экономика".

Беларусь действует по классической экономике: повышает пенсии и заработную плату работникам бюджетной сферы не за счет "пустых" ничем не обеспеченных денег, а благодаря реальному росту национального валового внутреннего продукта.

Так, экономика нашей страны вплотную приблизилась к целевой траектории - за девять месяцев ожидается рост ВВП на уровне 3%.

Для сравнения: у инициаторов антибелорусских санкций рост экономики зоны евро во втором квартале 2023 года составил только 0,3%. В первом квартале он был нулевым.

При этом индекс промышленной активности в еврозоне в июне оставался отрицательным.

В то же время в Беларуси объем промышленного производства в январе - июле составил в сопоставимых ценах более 107% к уровню аналогичного периода прошлого года.





Что значит наглядно такой рост? В 2022-м Беларусь за весь год произвела 30 тысяч автомобилей, и рынку их не хватало. В этом году уже выпущено 40 тысяч автомобилей. Наша страна переходит к этапу создания дополнительных мощностей из расчета 80 тысяч автомобилей в год.

Такая активность производства обеспечена в том числе за счет создания в Беларуси выгодных условий в свободных экономических зонах.

В первом полугодии 2023 года свободные экономические зоны привлекли 19% от общего объема прямых иностранных инвестиций, обеспечили 21% экспорта товаров и 18% производства промышленной продукции.

Активно растет и внутренняя торговля: розничный товарооборот в январе - июле 2023 года составил более 105% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

Одновременно растут внешнеэкономические операции. Так, перевалка белорусских экспортных грузов через территорию России по итогам года вырастет в три раза.

Беларусь активно осваивает российский рынок благодаря импортозамещению. Наша страна может поставить до 15% техники под программу обновления общественного транспорта в российских регионах.





Беларусь ориентируется на расширение своего экспортного присутствия и в других странах БРИКС - в Бразилии, Индии, Китае и ЮАР.

Заявку на вступление в блок подала наша страна наряду с Египтом, Ираном, Аргентиной, Алжиром, Бангладеш, Эфиопией, Венесуэлой и Саудовской Аравией.

Если просто, БРИКС так же, как и Союзное государство Беларуси и России, сейчас активно решает вопрос по уходу суверенных государств от долларовой зависимости и обретению полной финансовой свободы.