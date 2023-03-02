3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беларусь активно заходит на рынок Восточной Сибири
Беларусь активно заходит на рынок Восточной Сибири. И не только нашими самосвалами в богатые карьеры. Мы предлагаем вместе собирать технику, чтобы цена продукции не росла за счет дальней логистики. В регионе хорошо знают белорусское: от БелАЗов до сельхозмашин. Открываются хорошие возможности и в поставках лифтов (Красноярский край будет реализовывать большую программу реновации жилья). А чтобы снизить стоимость продукции и повысить конкурентные преимущества, в регионе организуют сборку лифтов. В планах также - войти и в программу обновления городского транспорта.
Важно определить рынок. Наверное, это будет не только сам город Красноярск, где замена городского транспорта идет интенсивно, но и наши соседи - сибирские регионы с восточным вектором развития нашей страны. И я абсолютно убежден, что будут обновляться наши города, включая и транспортную составляющую.
В эти дни в Красноярске проходит крупный экономический форум, где участие принимает и белорусская делегация. На этот раз главная тема - разворот на восток. Регион, через который проходят главные логистические маршруты, готов стать двигателем восточного вектора.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов