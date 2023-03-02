Беларусь активно заходит на рынок Восточной Сибири. И не только нашими самосвалами в богатые карьеры. Мы предлагаем вместе собирать технику, чтобы цена продукции не росла за счет дальней логистики. В регионе хорошо знают белорусское: от БелАЗов до сельхозмашин. Открываются хорошие возможности и в поставках лифтов (Красноярский край будет реализовывать большую программу реновации жилья). А чтобы снизить стоимость продукции и повысить конкурентные преимущества, в регионе организуют сборку лифтов. В планах также - войти и в программу обновления городского транспорта.