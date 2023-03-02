ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беларусь активно заходит на рынок Восточной Сибири

Беларусь активно заходит на рынок Восточной Сибири. И не только нашими самосвалами в богатые карьеры. Мы предлагаем вместе собирать технику, чтобы цена продукции не росла за счет дальней логистики. В регионе хорошо знают белорусское: от БелАЗов до сельхозмашин. Открываются хорошие возможности и в поставках лифтов (Красноярский край будет реализовывать большую программу реновации жилья). А чтобы снизить стоимость продукции и повысить конкурентные преимущества, в регионе организуют сборку лифтов. В планах также - войти и в программу обновления городского транспорта.

Важно определить рынок. Наверное, это будет не только сам город Красноярск, где замена городского транспорта идет интенсивно, но и наши соседи - сибирские регионы с восточным вектором развития нашей страны. И я абсолютно убежден, что будут обновляться наши города, включая и транспортную составляющую.
Александр Усс, губернатор Красноярского края России

В эти дни в Красноярске проходит крупный экономический форум, где участие принимает и белорусская делегация. На этот раз главная тема - разворот на восток. Регион, через который проходят главные логистические маршруты, готов стать двигателем восточного вектора.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все