Беларусь - Астраханская область. Стороны обсудили новые контракты

Региональное сотрудничество - как локомотив и экономический фундамент союзнических отношений. Бизнес-планы на этой неделе в Минске с Беларусью сверяла Астраханская область. Взаимоинтересы деловые круги этого российского региона во главе с губернатором сегодня предметно обсуждали на разных уровнях - от встреч в правительстве до детальной проработки вопросов на производственных площадках. Интерес - в первую очередь к нашему машиностроению, сельскому хозяйству, в частности, молочке. Отмечу, отношения Минска и Астрахани, впрочем, как и многих российских регионов, не с чистого листа. За полгода товарооборот превысил 20 миллионов долларов (рост почти 60%). Готовы идти дальше — партнеры уверены: бизнесу двух стран сейчас важно создавать и совместные проекты в рамках Союзного государства, которые будут конкурентоспособны на мировом рынке. Предметный разговор на эту тему состоится на V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в октябре в Могилеве. С подробностями нынешнего визита делегации из Астрахани наш корреспондент Вероника Бута.

Это машиностроение. Губернатор признается: ехал в Минск с целью «пощупать белорусский электрический транспорт». Много о нем слышал, но вот в деле видеть еще не приходилось. Сегодня это исправили.

На юге России в покупке наших электробусов заинтересованы. С первыми поставками договорились определиться в течение месяца.

Рассчитывают воспользоваться схемами, которые есть в Беларуси для поддержки экспорта. Ведь речь о транспорте завтрашнего дня. И без помощи государства с обеих сторон это удовольствие ударит по бюджету региона. В нашем правительстве поддержка найдена. Премьер предлагает ей воспользоваться и местным аграриям.

Астраханские фермеры белорусскую технику знают хорошо. В прошлом году регион закупил 240 наших тракторов. Да, было время, когда южные поля России обрабатывали американские машины, но принято решение снова вернуться к марке "Сделано в Беларуси" - цена меньше, а по качеству совсем не уступает, говорят местные фермеры.

Сегодня в правительстве обсудили возможности открытия в Астрахани торгово-сервисного центра МТЗ. "Амкодор" готов наладить поставки дорожно-строительной техники. Но в условиях открытых экономик нужно делать общий бизнес. То есть - создавать совместные проекты, которые будут конкурентоспособны на мировом рынке.

Речь о специальных условиях торговли на рынках Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана - так называемой прикаспийской пятерки. Географическое положение Астраханской области могло быть на руку и нашим нефтяникам. По мнению белорусского премьера, Беларусь готова поучаствовать в разработке на каспийском шельфе месторождений черного золота.

А пока итоги года минувшего. С одной стороны, товарооборот увеличился на 40%. С другой стороны, цифра нашего партнерства пока по-прежнему невысока - без малого 30 млн. долларов. В нынешнем году темп роста еще выше, но стороны обещают: новые контракты (а подписать их планируют в октябре) значительно прибавят в копилку нашего товарооборота.

Своеобразным брендом на астраханском рынке стали белорусские продукты - открыты 5 магазинов. Для местных покупателей натуральное качество - за эти годы уже не просто рекламный слоган.

Сеть магазинов белорусской обуви, белорусской мебели, белорусской косметики и белорусского трикотажа. Наши бренды там знают в лицо.

Обсудили в Минске и вопросы медицины. Белорусские кардиологии поделятся опытом с астраханскими коллегами.

Итог работы трех дней: взаимопонимание найдено по всем позициям - от промышленности до вопросов гуманитарных.