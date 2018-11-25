Беларусь - Азербайджан. Близкое восточное партнерство

Теперь о торговле настоящей. Точнее, о том, как должны строиться дружественные рыночные отношения. На минувшей неделе Беларусь посетил высокий гость. Впрочем, Минск для него очень близкий город, как близки и отношения между двумя народами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и белорусский лидер Александр Лукашенко всегда были в теплых отношениях. Это не могло не сказаться и на людях. Минск и Баку не просто крепко дружат, но еще и сотрудничают по всем фронтам: технику, продукты, даже скоростные поезда мы отправляем в закавказскую страну.

И как в любом деле - нельзя стоять на месте. Это отметили и лидеры двух стран. Выход на новый уровень - вот что необходимо нашим государствам. А фундамент за годы создали более чем приличный. Наш корреспондент Алексей Волков отправился в солнечный город ветров Баку, чтобы своими глазами увидеть, чего мы уже достигли.

Город ветров и город пламени. Баку и Минск дружат с огоньком долгие годы. Причем близкие, теплые отношения - не просто красивые слова для протокола. Три точки опоры, башни сотрудничества: экономика, политика и спорт. Ощущение, что два народа живут не через две с половиной тысячи километров, а вот буквально через дорогу, по соседству.

Основы даже не дружеских - братских - отношений заложили еще 25 лет назад, когда уже две независимые страны установили дипломатические коридоры. С тех пор белорусов встречают в Баку как родных. Страна находится на пересечении Восточной Европы и Ближнего Востока, что, несомненно, отражается на народе и его вкусах. Про магазины «Белорусские» уже рассказывали неоднократно: одна из самых быстрорастущих иностранных сетей в городе - шесть магазинов. Оборот исчисляется миллионами долларов в год. В планах еще две точки и даже текстильный универмаг.

Посетители говорят: приходим сюда, потому что свежие и качественные продукты. Завоз - раз в неделю. И лишь одна к магазину претензия: бакинцам, для которых молочная продукция и мясо из Беларуси стали частью стола, а не диковинкой, хочется, чтобы привозили чаще и больше. Отдельно даже вынесли магазин по продаже сладостей.

Хлебосольная, настоящая дружба Минска и Баку - один из фундаментальных дипломатических гарантов. Это еще раз подчеркнул пятый визит в Беларусь Президента Ильхама Алиева. Азербайджанский лидер и Александр Лукашенко - большие друзья. Что в современном мире конфликтов и склок дороже и золота, и барреля нефти.

То, что дружба лидеров и строить, и продавать помогает, хорошо прочувствовали в Азертехнике. Компания - один из лидеров аграрного сектора в Азербайджане. В профессиональном портфолио дилера - свыше двух десятков позиций. Ключевая из них - Белшина.

Кстати, на этом промышленное сотрудничество не заканчивается: знаменитый Гянджинский автозавод - сплав белорусско-азербайджанской кооперации - выпустил с конвейера десятитысячный трактор «Беларус». Добавим еще три тысячи МАЗов - очевидно верный путь. И все же, помимо традиций, есть и новые веяния.

Так, в тренде у восточной страны - образование в Беларуси и медицинский туризм в наших санаториях. На такой необычный для Баку бизнес решился Мирсахиб Мусаев. Его компания - первопроходец в этой области. Даже не сомневается: пару лет, и дело взлетит.

Тема новых граней сотрудничества - главная в диалоге двух президентов. Минск и Баку торгуют в среднем на 330 миллионов долларов в год. Рост наблюдается каждый год, но Азербайджан особенно заинтересован в динамичном развитии: государство стремится оправиться от "голландской болезни" - т. е. большой зависимости от нефти. И Беларусь как давний и надежный партнер может помочь.

За диалогом президентов следил по телевидению и Бахтиар Агаев. Учредитель Азертехники давно заинтересован в белорусской сельхозтехнике. Ведь она и качественная, и доступная в обслуживании. В ближайшее время надеется подписать несколько контрактов. Опыт ведения дел с той же Белшиной показывает: все без обмана и надежно. К тому же спрос на белорусскую резину на азербайджанском рынке настолько высокий, что даже пришлось строить дополнительный двухэтажный склад. Пожалуй, самый понятный показатель успеха экономической дружбы.

И если в аграрном секторе Беларусь с Азербайджаном и сеют, и пожинают плоды сотрудничества, в спортивной сфере нашей стране предстоит еще показать свое громкое я. С присущим восточным колоритом и размахом три года назад Баку провел I Европейские игры. Десятки тысяч гостей, новые стадионы и свежий турнир не оставили равнодушных. Теперь олимпийский факел - на белорусском поле.

И пока Минск набирает скорость в преддверии Европейских игр, на бакинском вокзале курсирует до боли знакомый силуэт.

Освоить новую для себя железную дорогу нашим поездам не составило труда - стандарты знакомые. В скором времени скоростных составов станет еще больше. И здесь в очередной раз проглядывается символизм наших с Азербайджаном отношений: при всей близости нам есть где крепнуть. В культурном плане этому помогает знаменитый белорусский центр в славянском университете, где студенты изучают наш язык, культуру, обычаи.

Пару студентов отправили даже по обмену в Минск. Часть из них может приехать и на II Европейские игры. К слову, хозяева первого спортивного форума знают, в чем наверняка Беларуси равных не будет.