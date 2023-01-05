Беларусь будет напрямую продавать калийные удобрения в страны Африки и Латинской Америки, минуя трейдеров США и ЕС

Беларусь наладит прямые поставки калийных удобрений в страны Африки и Латинской Америки, минуя американских и европейских посредников. Соответствующие проработки уже имеются. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков по итогам совещания у Президента Беларуси об экспорте белорусских товаров, сообщает БелТА.

Несмотря на санкционное давление, белорусские калийные удобрения остаются востребованными на мировых рынках. Ведь от этого во многом зависит продовольственная безопасность тех стран, которые их приобретают. "Рынки наши удобрения берут. Традиционные рынки берут с нарастающей", - подчеркнул Николай Снопков. Единственными двумя регионами, которые отказываются от белорусских удобрений, остаются США и Евросоюз. "Но это не такие большие объемы, которые смогли бы нам ухудшить ситуацию по продажам", - пояснил первый вице-премьер. Он рассчитывает, что в 2023 году будут налажены прямые поставки калийных удобрений из Беларуси в страны Африки и Латинской Америки (раньше поставки шли через трейдеров). Соответствующие проработки уже имеются.

Также есть прогноз по увеличению поставок калийных удобрений на традиционные для Беларуси рынки. Это должно произойти за счет снижения цены, которая в 2022 году была довольно высокой. "В связи с высоким ростом цены, естественно, уменьшились объемы потребления, в том числе калия, на традиционных рынках. Фермеры не могли столько. Мы видим снижение цены, в следующем году она будет более-менее справедливая - на калийном рынке это $420-450 за тонну. Соответственно мы ожидаем (и это подтверждается нашими переговорами) рост объемов", - сказал первый вице-премьер.

Подытожив сказанное, он заявил, что Беларусь ожидает рост объемов продаж калийных удобрений на традиционных рынках и в новых регионах Африки и Латинской Америки, куда они будут продаваться, минуя американских и европейских посредников. Таким образом, по его словам, планируется по итогам 2023 года выйти на уровень объема поставки калийных удобрений в 2019-2022 годах.