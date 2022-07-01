Беларусь будет платить долги по еврооблигациям в национальной валюте

Беларусь будет платить долги по еврооблигациям в белорусских рублях по курсу Нацбанка на дату платежа. Решение принято правительством совместно с Нацбанком. Июньские платежи уже выполнены по-новому. Речь идет почти о 23 миллионах долларов в эквиваленте.

Как отметили в Минфине, мера эта вынужденная и связана с тем, что платежный агент и другие участники международной расчетной системы не могут гарантировать полноту и своевременность перечисления денег всем держателям еврооблигаций.