Беларусь - Дальний Восток. Что в копилке договоренностей?

Добрососедские отношения, построенные на принципах понимания и взаимопомощи. Мы готовы вести откровенный диалог сотрудничества как на Запад, так и на Восток. Вопрос лишь в том, кто в этом заинтересован, а кому интереснее плести интриги у соседского порога. Но это уже тема философии.



Руководители российских регионов - частые гости в нашей стране. Практика показывает: такие встречи - продуктивный и востребованный формат совместной работы. На этой неделе с визитом в Минске - губернатор Приморского края. Несколько продуктивных дней командировки - и Олег Кожемяко увез во Владивосток новых торговых партнеров и новые договоренности. Перспективные сферы сотрудничества - от АПК до промышленного и строительного секторов. Беларусь способна значительно нарастить присутствие на Дальнем Востоке нашего продовольствия, в планах - серьезно увеличить поставки БелАЗов. Что в копилке договоренностей - репортаж Вероники Бута.





Владивосток уже имеет контракты с нашими производителями из Пинска, Молодечно и Бобруйска

Тот случай, когда Дальний Восток для белорусов - не такой уж и дальний. Расстояние в современном мире - давно не проблема, даже если это 10 тысяч километров. В очередной раз подтвердил аксиому губернатор Приморья. Несколько дней продуктивной работы на этой неделе - и в копилку партнеров, например, добавился мясокомбинат Могилева. Напомним, Владивосток уже имеет контракты с нашими производителями из Пинска, Молодечно и Бобруйска.Гость уверен в качестве, но попробует наши новинки уже с прилавков российских магазинов. У губернатора пост.

В ближайшие две недели пройдут еще несколько встреч с бизнесом, но уже в онлайн-формате. В успехе этих переговоров Олег Кожемяко, который, к слову, уже вернулся домой, не сомневается.

Продолжат закупать в Беларуси инкубационное яйцо - ежемесячно минимум полмиллиона штук

Агрокомбинат "Ждановичи", например, будет сопровождать строительство в Приморье теплицы для овощей. Поделимся опытом возведения молочно-товарных ферм: от проектирования до строительства, а также поможем технической начинкой и с подготовкой кадров.Олег Кожемяко уделяет большое внимание нашей стране уже много лет. Возможно, белорусские корни сказываются. Его бабушка была родом из Гомеля.

Сотрудничество официальное начал как глава Амурской области. Этот визит 10 лет назад. Затем - в 2013-м, 2014-м. Как следствие - на полях российского региона появляется все больше белорусской техники. Делимся опытом производства молочки, договариваемся о строительстве экспериментальной молочной фермы и жилого микрорайона в Приамурье.

В 2015-м Олег Кожемяко в Минске - как губернатор Сахалинской области. Запускаем большую программу возрождения: белорусы возводят на Дальнем Востоке агрогородок и молочно-товарную ферму на тысячу племенных коров. Все строительство под ключ. Тогда это был прорыв! Жители Сахалина признаются: лет 20 практически не пили своего молока. То же самое было и с мясом.

Четвертый год Олег Кожемяко - как глава Приморского края. И на нашей памяти уже третий визит в Беларусь (на этом посту), прошедший всего полгода назад. Тогда, к слову, за личный вклад гостя в развитие диалога между странами Президент вручает ему заслуженный орден Почета.

Переговоры уходящей недели запускают новые перспективные проекты

Прямо в зале договариваются доверить белорусским строителям культурный центр во Владивостоке. Старт уже в апреле.Архитектурный ансамбль должен стать одним из символов новой России и настоящим украшением для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Здание начнут возводить уже в апреле. Его окрестили "проектом двух президентов".Партнерство с акцентом на технологическое сотрудничество! Лифты, бульдозеры, тракторы, автобусы… Губернатор хорошо знает всю линейку наших возможностей.

Особое внимание - технике коммунальной. После ледяного ноября 2020-го закупаются впрок. Так совпало, что в те экстремальные (во всех смыслах) дни во Владивостоке была с визитом наша делегация. Оказалось, это к счастью.

В ближайшие два года регион планирует закупить у нас еще 400 единиц. Перспективны, показали переговоры, буквально все сферы сотрудничества - от АПК до промышленного сектора.

Жители Приморья поддерживают белорусско-российское партнерство

Олег Кожемяко - активный пользователь соцсетей. Там и оперативный отчет о командировке в Минск. Вектор крепких белорусско-российских отношений жители Приморья поддерживают.

"Мне кажется, у белорусов нужно позаимствовать технологии производства молочной и мясной продукции. Когда-то давно читал, что Лукашенко запретил своим производителям использовать современные технологии в виде химии и заменителей. Поэтому их продукция так славится не только у них в Беларуси, но и у нас, в России"

"Белорусы - наши братья. Уже сейчас есть павильоны белорусских продуктов. Не поспоришь - качество! Олег Николаевич, многим ваше участие в развитии края нравится!"

"Знаете, как бы там ни было, Лукашенко молодец. Сохранил многое от СССР. И продукты хорошие - не то, что у нас. И о народе своем думает!"

"Хотелось бы белорусский трикотаж и обувь детскую из натуральных материалов. Выбор, например, у нас в Приморье оставляет желать лучшего..."