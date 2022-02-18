Беларусь договорилась о поставках продуктов питания на выставке в Дубае

На выставке пищевой промышленности в Дубае Беларусь уже договорилась об экспортных поставках в ряд стран. Напомним, в прошлом году участники белорусской экспозиции подписали контракты на сумму $7 млн с партнерами из 14 государств. На этот раз достигнуты договоренности об экспорте мясной продукции в Китай, страны Ближнего Востока и Африки. Также заключены договоры на поставки молочной продукции. Среди покупателей страны Ближнего Востока, Азербайджан и Южная Корея.