Беларусь - Египет. От количества к качеству взаимовыгодных проектов

В Зимбабве открылся центр белорусской сельхозтехники. С Египтом активно занялись углубленной интеграцией. На континенте уже готовы попробовать нашу молочку. Финансовые институты финансируют совместные проекты. Каким будет следующий шаг и каковы перспективы работы на этом непростом рынке? Спросим у Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Египте Сергея Терентьева.