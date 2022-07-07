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Беларусь экспортирует продукцию АПК в 71 субъект Российской Федерации

Беларусь экспортирует свою продукцию АПК в 71 субъект Российской Федерации. Об этом на Форуме регионов в Гродно заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Есть направления, по которым достигнуто увеличение экспорта от 150 процентов и выше. Среди них Республика Карелия, Кировская область, Пермский край и Калининградская область.

Такая динамика внешних поставок складывается из достижений отдельных хозяйств. Везде на особом контроле качество сырья и объемы переработки. Немаловажный вопрос также - корма. Чтобы всего было в достатке, важно успешно провести уборочную кампанию. Обо всем подробно Антон Малюта поговорил с молодым руководителем одного из рогачевских хозяйств (видео).

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