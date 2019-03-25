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Беларусь экспортная - в проекте "На контроле Президента" в эту среду после "Панорамы"
Наряду с социальным курсом в приоритете государственной политики и вопросы экономики. В частности диверсификация экспорта. Так, новую линейку техники, которая сможет выйти на европейский рынок и на страны дальней дуги, разрабатывает Минский автомобильный завод. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал замминистра промышленности. По словам Дмитрия Корчика, автобусы третьего поколения будут соответствовать экологическим требованиям Евро-6. Ожидается, что соответствующую сертификацию техника будет проходить во втором квартале. Далее эту линейку планируется презентовать на зарубежных выставках, чтобы проанализировать потребительский спрос на рынке ЕС.
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