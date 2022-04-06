Беларусь ежегодно увеличивает объемы производства продовольствия - цифры от экспертов

На фоне убывающей статистики в европейских странах Беларусь ежегодно увеличивает объемы производства продовольствия. Цифры, которые приводят эксперты, выглядят оптимистично. Стоит отметить, что аграрии сегодня формируют 6,8 % валового внутреннего продукта страны и в этой отрасли создано более 260 тысяч рабочих мест.





Аграрная отрасль



- 6,8 % ВВП

- 260 тыс. рабочих мест



Только в прошлом году экспорт составил 6,7 миллиарда долларов и достиг максимального уровня за весь период независимости республики. Объемы производства продовольствия растут ежегодно.

Экспорт-2021



- $6,7 млрд

- 116 государств





Например, молока производится в 2,5 раза больше внутренней потребности, мяса - на 35 %, яиц - на 26, сахара - на 76 %.

Производство

- Молока в 2,5 раза

- Яиц на 26 %

- Мяса на 35 %

- Сахара на 76 %





Согласно глобальному индексу продовольственной безопасности, по итогам прошлого года Беларусь на 36 месте из 113 государств и характеризуется как страна с благоприятными условиями обеспечения продовольствием.

Глобальный индекс продовольственной безопасности

- 36 место