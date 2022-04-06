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Беларусь ежегодно увеличивает объемы производства продовольствия - цифры от экспертов
На фоне убывающей статистики в европейских странах Беларусь ежегодно увеличивает объемы производства продовольствия. Цифры, которые приводят эксперты, выглядят оптимистично. Стоит отметить, что аграрии сегодня формируют 6,8 % валового внутреннего продукта страны и в этой отрасли создано более 260 тысяч рабочих мест.
Аграрная отрасль
- 6,8 % ВВП
- 260 тыс. рабочих мест
Только в прошлом году экспорт составил 6,7 миллиарда долларов и достиг максимального уровня за весь период независимости республики. Объемы производства продовольствия растут ежегодно.
Экспорт-2021
- $6,7 млрд
- 116 государств
Например, молока производится в 2,5 раза больше внутренней потребности, мяса - на 35 %, яиц - на 26, сахара - на 76 %.
Производство
- Молока в 2,5 раза
- Яиц на 26 %
- Мяса на 35 %
- Сахара на 76 %
Согласно глобальному индексу продовольственной безопасности, по итогам прошлого года Беларусь на 36 месте из 113 государств и характеризуется как страна с благоприятными условиями обеспечения продовольствием.
Глобальный индекс продовольственной безопасности
- 36 место
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