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Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработке электротранспорта
Сегодня со своим венгерским коллегой встретился премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Наша страна готова делиться с Венгрией опытом в сфере разработки и производстве электротранспорта, подчеркнули в правительстве. И это только одно из многих перспективных направлений, за счет которых нужно нарастить товарооборот. По словам белорусского премьера, увеличение взаимного товарооборота двух стран до 500 миллионов евро в ближайшие два-три года - задача реализуемая. Роман Головченко также отметил, что визит представительной делегации Венгрии в Беларусь в то время, когда вся международная деятельность перешла в виртуальное пространство - это хороший знак.
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