Беларусь готова на треть увеличить поставки продовольствия в Санкт-Петербург - в приоритете промышленная кооперация и импортозамещение

Новые возможности для развития сотрудничества используют Беларусь и Санкт-Петербург. Об этом сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко. Он находится с двухдневным визитом в этом российском регионе. Потенциал у нас большой. Речь о машиностроительной и продовольственной продукции и, конечно, об импортозамещении. Сегодня стороны подписали дорожную карту торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества до 2026 года. День был насыщен и другими важными мероприятиями.

Обо всем подробно с места событий расскажет Светлана Лукьянюк.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России

В Санкт-Петербурге масштабная транспортная реформа. Это не только новые маршруты и развязки, городским улицам нужны новые автобусы, троллейбусы и трамваи. У Беларуси есть вся линейка современных машин. Сейчас как раз самое время предложить свое российским коллегам.

В Санкт-Петербурге наша правительственная делегация. Знакомство с городом - с музея истории. Здесь культура, быт и гордость того, кому уже 318 лет. Центральное место - Петропаловская крепость. В полдень здесь ежедневный артиллеристский выстрел.

Время быстрых решений

Официальные переговоры в Смольном. Сегодня экономика двух стран держит удар санкционный. Это когда логистика товаров и комплектующих остановилась. Но решение задачи находят вместе. Ставку делая на импортозамещение, готовы создавать новые инновационные продукты, в том числе и по лекарствам, а также в машиностроении. Сегодня время быстрых решений, скажет белорусский премьер, чтобы противостоять экономической блокаде.





Задача сейчас на этом этапе - воспользоваться теми возможностями, которые нам предоставлены. Опять-таки подчеркиваю, говорим не преодолеть вызовы и трудности, а воспользоваться теми возможностями, которые предоставлены. Мы очень много говорили об импортозамещении, о наращивании совместных поставок. Санкт-Петербург, это неоднократно подчеркивал губернатор и должностные лица, заинтересованы всемерно в наращивании поставок белорусской машиностроительной продукции, белорусской продовольственной продукции. В свою очередь мы нуждаемся в продукции петербуржских предприятий. Мы отрабатываем предметно. Уже фактически в завершающей стадии вопросы поставок белорусской продукции через морской порт Бронта, который находится в Санкт-Петербурге. Завтра финализируем, я надеюсь, эти вещи. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Совет делового сотрудничества

На Совете делового сотрудничества говорили о кооперации как приоритете для двухсторонних контактов. Одно из них по лифтам. Общее дело - это минимальные риски по комплектации и отличная сервисная база. Совместное предприятие уже есть.

В Санкт-Петербурге, допустим, в этом году планируется заменить 1200 лифтов. Мы будем участвовать в конкурсе. И думаю, что большая часть будет наших могилевских. Кроме того, еще будем активно работать по рынку нового строительства. С рынка уходят такие компании, как Otis, Kone и другие иностранцы, поэтому мы будем очень активно их заменять. Сергей Чертков, гендиректор ОАО "Могилевлифтмаш"

Ежегодно ставится несколько сот лифтов Могилевлифтмаша. Это надежные качественные лифты, которые вызывают хорошую оценку со стороны жителей, со стороны пользователей этих лифтов, поэтому мы крайне заинтересованы в развитии сотрудничество. И я уверен, что сегодняшнее подписание соглашения даст новый толчок многолетней истории взаимодействия Могилевлифтмаша. Олег Зотов, председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга (Россия)

Сделано в Беларуси - наш бренд

В структуре нашего экспорта половина именно продукты питания. Мы здесь готовы активно присутствовать на российском рынке. Как раз прямой диалог по линии продавец - покупатель был на продовольственном форуме. Бренд "Сделано в Беларуси" - это знак качества. Мы готовы нарастить на треть эти объемы здесь.

Белорусы никогда не ездят в гости с пустыми руками. Вот такие продуктовые форумы обязательны впрограмме многих зарубежных визитов. Здесь, конечно, и дегустация, но многое из того, что представлено здесь, в Питере хорошо знают на вкус.

Мы здесь представили именно подачу риккоты в виде тарталеток, в виде брускет. Это очень красиво, интересно. Самое главное - натурально и вкусно. Участница форума

Мы хотим выходить на рынок Санкт-Петербурга, но есть небольшая загвоздка в том, что хотел бы открыть либо найти дистрибуцию здесь, либо дистрибьютора найти для того, чтобы напрямую с сетями было легче работать. Участник форума

За январь 2022 мы наторговали на 122 с половиной миллиона долларов, а это на 16 % больше, чем первый месяц 2021. Причем в общей копилке больше всего поставок именно наших молочных продуктов.

Санкт-Петербург - это еще логистический центр. Мы западным федеральным округом, собственно говоря, через Санкт-Петербург поставляем свою продукцию и в другие регионы Российской Федерации. Алла Ломакина, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси





Белорусские продукты - это и вкус детства. Губернатор Беглов, например, любитель нашей сгущенки. С удовольствием говорит, что сейчас линейка вкусов этого лакомства широка. На этом форуме торговые сети и рестораторы. Переговоры и с дегустацией для дальнейших контрактов производителей и оптовиков.

Белорусская тема востребована. Вот эта натуральность некая до сих пор нужна здесь. И люди этого хотят, т.е. когда белорусский продукт исчезает, люди его ищут. Юрий Осадчий, представитель оптовой торговли (Россия)

Сегодня, когда санкции бьют и по продуктовым поставкам, важно быть мобильными и гибкими, чтобы помогать друг другу замещать выпавшие позиции.

Сейчас в связи с тем, что нарушились логистические связи, то наверняка будет больше обращено внимание на то, что предлагает Беларусь. Потому что есть удачные аналоги. Я бы не сказал, что полные замены, но аналоги хорошие есть. Есть связи, есть какие-то устоявшиеся контакты. Леонид Гарбар, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России

Подписана дорожная карта сотрудничества на 5 лет

По итогам Совета делового сотрудничества подписана программа работы на 5 лет. Важно стать сильнее сегодня по всем направлениям.

Я помню 12-е годы, когда еще тогда республика помогала нам с картофелем. Это была большая поддержка, была и помощь. Вот и сейчас братский народ тоже пришел и говорит, будьте спокойны, все есть, любая линейка продовольственных товаров есть, ажиотажа не должно быть никогда. Хоть завтра приедут столько необходимых продуктов, сколько нужно. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия)

Белорусский транспорт в северной столице России

Санкт-Петербург обновляет и коммунальную технику. Белорусы готовы разработать модели под запрос. Также есть большой интерес в наших стройматериалах.

Эти автобусы совсем скоро выйдут на городские маршруты. Тем самым парк белорусов на улицах Санкт-Петербурга будет увеличен. В нем сейчас уже 300 автобусов и 140 троллейбусов.

Пробу колесом проходят здесь и наши электробусы. Заказ на сотню экомашин до конца 2023 года уже есть. В Санкт-Петербурге также строят и электробусный парк на 400 авто. Сегодня транспорт на газомоторном топливе передали городу.

Реформа проходила в прошлом году, мы в ней достойно, я считаю, поучаствовали, выиграли порядка 900 автобусов. Мы соответственно выполняем все обязательства. Автобусы работают. Мы видим результат. Поэтому в общем-то данный продукт нашел своего потребителя. Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз"