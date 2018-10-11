Беларусь готова направить Таджикистану проект договора о стратегическом партнерстве

Двусторонние связи активно укрепляются и по линии Беларусь - Таджикистан. Проект договора о стратегическом партнерстве наша страна готова направить официальному Душанбе в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с коллегой Кохиром Расулзадой. Этот документ - итог контактов между странами на высшем уровне. Они интенсивны. Только в этом году президенты встречались дважды. Подписан ряд важных документов, а их реализация сегодня в зоне ответственности правительства. Завтра в Таджикистане запланировано заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.