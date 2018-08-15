3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь готова обсудить с Россией вопросы в нефтяной сфере
Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский. Сейчас переговоры о возможном ограничении Россией беспошлинных поставок нефтепродуктов ведутся на уровне вице-премьеров. "Все возникающие вопросы стороны урегулируют уже в ближайшее время", - заверил первый вице-премьер. Кроме того, обозначил некоторые проблемы, существующие на внутреннем рынке ЕАЭС, и подчеркнул, что Евразийская экономическая комиссия обладает всеми полномочиями, чтобы их устранить.
Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра, член совета ЕЭК: "Евразийская экономическая комиссия наделена теми полномочиями, которые определены договором, поэтому если мы участники Евразийского союза хотим изменить эти полномочия, то придется вносить изменения в договор, а это уже воля участвующих сторон в этом договоре. Поэтому вопрос состоит в готовности и желании сторон договариваться".
Во время встречи стороны обсудили необходимость пересмотра нормативно-правовой базы Союза. Белорусская сторона выступила с предложением ввести материальную ответственность стран за нарушения обязательств в рамках Евразийского экономического союза.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов