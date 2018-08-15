Беларусь готова обсудить с Россией вопросы в нефтяной сфере

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский. Сейчас переговоры о возможном ограничении Россией беспошлинных поставок нефтепродуктов ведутся на уровне вице-премьеров. "Все возникающие вопросы стороны урегулируют уже в ближайшее время", - заверил первый вице-премьер. Кроме того, обозначил некоторые проблемы, существующие на внутреннем рынке ЕАЭС, и подчеркнул, что Евразийская экономическая комиссия обладает всеми полномочиями, чтобы их устранить.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра, член совета ЕЭК: "Евразийская экономическая комиссия наделена теми полномочиями, которые определены договором, поэтому если мы участники Евразийского союза хотим изменить эти полномочия, то придется вносить изменения в договор, а это уже воля участвующих сторон в этом договоре. Поэтому вопрос состоит в готовности и желании сторон договариваться".