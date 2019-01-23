ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беларусь готова помочь в модернизации транспортной инфраструктуры Новосибирска

Об этом было заявлено на встрече премьер-министра Беларуси с губернатором российского региона Андреем Травниковым. Наша страна готова поставить в область пассажирскую технику. Электробусы и троллейбусы с автономным ходом уже прошли испытания и хорошо зарекомендовали себя в России. Также Беларусь предлагает разработать и реализовать совместный проект по модернизации трамвайных путей, систем электроснабжения и остановочных пунктов.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все