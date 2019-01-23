Беларусь готова помочь в модернизации транспортной инфраструктуры Новосибирска

Об этом было заявлено на встрече премьер-министра Беларуси с губернатором российского региона Андреем Травниковым. Наша страна готова поставить в область пассажирскую технику. Электробусы и троллейбусы с автономным ходом уже прошли испытания и хорошо зарекомендовали себя в России. Также Беларусь предлагает разработать и реализовать совместный проект по модернизации трамвайных путей, систем электроснабжения и остановочных пунктов.

