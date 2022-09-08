ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Беларусь готова поставить Мурманску малька и увеличить отгрузки партий кормов от БНБК

Наш интерес в импорте из Мурманска в Беларусь рыбы и морепродуктов. Об этом говорили сегодня на встрече в правительстве. В свою очередь, зная, что этот российский регион делает ставку на увеличение поголовья рыбы, мы в ближайшее время будем готовы поставить и малька для мурманских рыболовецких компаний. Также белорусский премьер отметил, что увеличатся и отгрузки партий наших кормов. Они начались только в этом году от Белорусской национальной биокорпорации - одного из самых современных производств в мире.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все