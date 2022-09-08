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Беларусь готова поставить Мурманску малька и увеличить отгрузки партий кормов от БНБК
Наш интерес в импорте из Мурманска в Беларусь рыбы и морепродуктов. Об этом говорили сегодня на встрече в правительстве. В свою очередь, зная, что этот российский регион делает ставку на увеличение поголовья рыбы, мы в ближайшее время будем готовы поставить и малька для мурманских рыболовецких компаний. Также белорусский премьер отметил, что увеличатся и отгрузки партий наших кормов. Они начались только в этом году от Белорусской национальной биокорпорации - одного из самых современных производств в мире.
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