Беларусь готова расширять сотрудничество с Казахстаном по созданию совместных предприятий, заявил Лукашенко

Беларусь готова расширять сотрудничество с Казахстаном по созданию совместных предприятий. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Казахстана в Беларуси Ерланом Байжановым, сообщает БЕЛТА.

"У нас с вами созданы хорошие совместные предприятия по производству комбайнов, тракторов, лифтов. Планируется дальнейшее продвижение наших технологий и создание на их основе совместных предприятий в Казахстане, Беларуси. Мы готовы поддерживать вас в любой момент. Любые ваши пожелания на территории Беларуси - это для нас закон. Мы готовы к расширению нашего сотрудничества в плане создания совместных предприятий", - заявил глава государства.

В настоящее время в Беларуси зарегистрировано 55 предприятий с казахстанским капиталом, в том числе 17 совместных и 38 иностранных.