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Беларусь готова развивать сотрудничество с Вьетнамом
Наращивать поставки продовольствия Беларусь готова во Вьетнам. Еще удобрений и техники. Да и вообще, сотрудничать теснее: создавать совместные предприятия. Благо, такой опыт у Минска и Ханоя есть - там собирают наши грузовики. Разговор о перспективах белорусско-вьетнамского сотрудничества случился на неделе у Президента с послом этой страны.
Практически одновременно страны провели ротацию дипломатов, кажется, желая встряхнуться после пандемии. Вьетнам как раз снял коронавирусные ограничения. Несмотря на все ковидные трудности, за прошедший год не просели. Наоборот, вышли на допандемийный уровень в торговле. Важно удержать тренд и прибавить.
Мы всегда будем делать все для того, чтобы Вьетнам развивался. Это не только потому, что мы любим вьетнамский народ. Это действительно так: мы с любовью относимся к вашему народу. Но это еще и потому, что с точки зрения экономики выгодно. Это прагматизм характерен и для нашего народа, и для вьетнамского. Это сотрудничество всегда приносило и будет приносить пользу. У нас немного, но и не мало (около 200 млн уже) товарооборота по году.
Александр Лукашенко добавил, что Беларусь полна решимости развивать сотрудничество с Вьетнамом в сфере экономики, т. к. это фундамент белорусско-вьетнамских отношений.
"Вы знаете наши возможности, мы будем стремиться к тому, чтобы наши технологии переносить на территорию Вьетнама", - подытожил Президент Беларуси.
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Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
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