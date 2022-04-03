Беларусь готова развивать сотрудничество с Вьетнамом

Мы всегда будем делать все для того, чтобы Вьетнам развивался. Это не только потому, что мы любим вьетнамский народ. Это действительно так: мы с любовью относимся к вашему народу. Но это еще и потому, что с точки зрения экономики выгодно. Это прагматизм характерен и для нашего народа, и для вьетнамского. Это сотрудничество всегда приносило и будет приносить пользу. У нас немного, но и не мало (около 200 млн уже) товарооборота по году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь