Беларусь готова завершить переговоры по вступлению в ВТО до июня следующего года

Беларусь готова завершить переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию до июня будущего года. Об этом было заявлено сегодня в Женеве. В эти дни там находится наша делегация во главе с первым вице-премьером Александром Турчиным. На заседании рабочей группы он отметил, что присоединение Беларуси к ВТО выгодно всем. Это поможет белорусским производителям избежать искусственных барьеров и выведет их на рынок глобальной торговли. А также откроет двери и для прихода к нам зарубежных товаров.

Беларусь - страна с открытой экономикой, ориентированной на внешние рынки, поэтому не может оставаться в стороне от ВТО, где уже большинство наших экономических партнеров, например Россия и Казахстан. Так что, по сути, с ними мы уже работаем по правилам всемирной торговли, где градус конкуренции постоянно повышается. Но при этом всегда учитываем свои национальные интересы и интересы наших производителей. В эти дни в Женеве проходит очередной раунд двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг со странами - членами ВТО. Их собралось полсотни: Россия, США, Китай, Бразилия, Турция, Швейцария и другие. На рабочей группе действующие игроки большой торговли поддержали шаги Беларуси по присоединению к организации и готовы содействовать завершению всех переговоров через год. На июнь 2020 года намечена министерская конференция Всемирной торговой организации.