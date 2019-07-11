Беларусь готова завершить переговоры по вступлению в ВТО до лета будущего года

Об этом было заявлено сегодня в Женеве. В эти дни там находится наша делегация во главе с первым вице-премьером Александром Турчиным. На заседании рабочей группы он отметил, что присоединение Беларуси к глобальной торговле выгодно всем. Это поможет нашим производителям избежать искусственных барьеров и выведет их на высококонкурентный рынок ВТО. А также откроет двери для прихода к нам зарубежных товаров.