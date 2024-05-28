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Беларусь и Алтайский край подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2026 года
Продолжается визит в Беларусь большой делегации Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко.
Сегодня в программе посещение белорусских промышленных флагманов. Но сначала стороны провели заседание рабочей группы по сотрудничеству. Товарооборот растет, но не такими темпами, как хотелось бы: за прошлый год всего 2%. Увеличить цифры позволит запуск новых проектов. Главный акцент на импортозамещении. Интересны также поставки пассажирской техники и ее сервисное обслуживание. Партнеры детально проработали и предложения, озвученные накануне во Дворце Независимости.
Президент Беларуси обратил наше внимание на некоторые моменты, по которым мы раньше не особенно взаимодействовали. Скажем, техника, связанная с пожаротушением, аварийно-спасательными работами, беспилотные летательные аппараты для использования в гражданских целях. Вот такие направления. И традиционно наши сельхозтоваропроизводители интересуются техникой для сельского хозяйства - это комбайны, тракторы.
В Алтайском крае очень хорошее присутствие и Минского тракторного завода, и Гомсельмаша, и нашего бобруйского холдинга, несмотря на то что Алтайский край сам производитель большого количества прицепного навесного оборудования. Очень хорошие темы взаимодействия с учебными заведениями. То есть мы на нашей технике готовы обучать молодых людей, чтобы они приобретали первый опыт работы. И, соответственно, когда юноша или девушка окончат учебное заведение, они уже будут выбирать нашу технику, потому что у них уже будут компетенции.
По итогам встречи подписан план мероприятий по сотрудничеству Беларуси и Алтайского края до 2026 года. Взаимодействовать будем также в сферах науки, культуры, спорта и туризма.
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