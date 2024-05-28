Беларусь и Алтайский край подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2026 года

В Алтайском крае очень хорошее присутствие и Минского тракторного завода, и Гомсельмаша, и нашего бобруйского холдинга, несмотря на то что Алтайский край сам производитель большого количества прицепного навесного оборудования. Очень хорошие темы взаимодействия с учебными заведениями. То есть мы на нашей технике готовы обучать молодых людей, чтобы они приобретали первый опыт работы. И, соответственно, когда юноша или девушка окончат учебное заведение, они уже будут выбирать нашу технику, потому что у них уже будут компетенции.

Александр Огородников, первый замминистра промышленности Беларуси